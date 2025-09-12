El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Almonte se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:05. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados hacia el mediodía.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 59% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura alcanzará su pico máximo de 36 grados a las 17:00. Es recomendable que los habitantes de Almonte tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean actividades al aire libre.
El viento soplará principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 29 km/h hacia las 19:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no se esperan ráfagas intensas que puedan causar molestias.
A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que podrían atenuar la luz solar, pero sin afectar la temperatura significativamente.
En la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas descenderán a 21 grados hacia la medianoche, lo que hará que la noche sea agradable para paseos o reuniones al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en torno al 31%, lo que contribuirá a una sensación de frescura.
En resumen, el día en Almonte se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado, sin riesgo de lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.
