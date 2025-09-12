El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará del norte a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más confortable para los residentes y visitantes de Aljaraque.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer a las 08:07. A medida que el día avance, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando su punto más alto alrededor del mediodía. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrán en un rango cálido, ideal para actividades al aire libre.

En la tarde, la temperatura alcanzará su máximo, con un pronóstico de 35 grados , lo que podría hacer que algunos opten por buscar sombra o refrescarse en espacios acuáticos. La humedad, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más alta, por lo que se recomienda mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, permitiendo disfrutar de un ocaso espectacular a las 20:40. Las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas. En resumen, el día de hoy en Aljaraque promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.