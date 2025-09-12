El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, La Algaba se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 24 grados a las 2 de la tarde, antes de llegar a un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 70% en la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará de manera constante, con una velocidad que oscilará entre 6 y 10 km/h, predominando de dirección norte y noreste. Este viento ligero proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de mayor calor. A medida que se acerque la tarde, se espera que la brisa se intensifique ligeramente, alcanzando hasta 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación más fresca al caer la tarde.

La puesta de sol está programada para las 20:36, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender de nuevo, ofreciendo un ambiente más templado y agradable para disfrutar de la noche. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 21 grados, lo que permitirá que la velada sea placentera para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea más llevadera. No se prevén lluvias, lo que garantiza un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la calle.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.