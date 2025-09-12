El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, Alcalá la Real disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo a un 20% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en zonas abiertas y expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán propicias para disfrutar de un día en el campo o en la ciudad. Las temperaturas agradables y el cielo despejado también invitan a los habitantes a salir y disfrutar de las terrazas y espacios públicos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:28. La noche será tranquila, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para aprovechar al máximo las actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.