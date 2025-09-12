El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, llegando a los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 22 grados, manteniéndose en este rango hasta las 07:00. Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 08:00, se prevé que el termómetro marque 21 grados, y a las 09:00, se alcanzarán los 23 grados, lo que augura un día cálido.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el suroeste a una velocidad de 5 km/h en las primeras horas, aumentando a 4 km/h desde el oeste a la 01:00. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 11:00 con 21 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas que se prevén para la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo a las 16:00, donde se espera que llegue a los 37 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Sin embargo, a partir de las 17:00, se anticipa un ligero descenso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 36 grados hasta las 19:00. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 47% y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. El ocaso se producirá a las 20:35, marcando el final de un día cálido y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.