El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Utrera se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que llegue a los 34 grados, proporcionando un calor notable que será ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 33% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y alcanzando velocidades de hasta 11 km/h. Este ligero viento puede ofrecer un alivio en las horas más cálidas, haciendo que la temperatura se sienta un poco más fresca.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que el día se acerca a su fin, el ocaso se producirá a las 20:37 horas, marcando el final de un día soleado y cálido. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al caer la noche, el termómetro se sitúe en torno a los 25 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.