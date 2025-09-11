El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 29% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor del mediodía. La combinación de un cielo despejado y una humedad relativamente baja hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la ciudad, ya sea paseando por sus calles históricas o disfrutando de la gastronomía local en las terrazas al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando unos 28 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:27, momento en el cual el cielo podría comenzar a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipa que esto afecte la claridad del cielo en general.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido, seco y soleado, ideal para aprovechar al máximo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.