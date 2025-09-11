El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 24°C por la mañana y un máximo de 34°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a un 22% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento fresco ayudará a mitigar un poco el calor, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:37. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 22°C hacia la medianoche, lo que proporcionará un ambiente agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será predominantemente soleado, cálido y seco, con un viento ligero que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.