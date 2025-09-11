El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 21 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 27 grados a las 12:00, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 36 grados a las 18:00 horas.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 61% a medianoche y disminuyendo a un 20% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Este descenso en la humedad también contribuirá a la estabilidad del tiempo, manteniendo el cielo despejado durante la mayor parte del día.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 12 km/h en la madrugada y alcanzando picos de hasta 27 km/h por la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día.
No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de La Rinconada pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:37 horas, brindando un espectáculo visual que no se deben perder.
A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 21:00 horas y cerrando el día con un ambiente fresco y despejado. En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.
