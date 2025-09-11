El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, la humedad se situará en un 63%, aumentando gradualmente hasta un 89% en las horas más frescas de la tarde. Sin embargo, a pesar de esta humedad, la ausencia de precipitaciones, que se mantendrán en cero a lo largo del día, permitirá que el calor sea más llevadero.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 11 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En las horas de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el norte, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:33. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 34 grados . La ausencia de lluvias y la presencia de un viento moderado contribuirán a que la jornada sea placentera. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y que aprovechen las horas de sol, pero también que se preparen para un descenso de las temperaturas al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.