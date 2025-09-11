El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 15 grados a las 07:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 16:00 horas, lo que hará que la sensación térmica sea bastante cálida.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% a primera hora y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 26% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la temperatura será alta, el ambiente se sentirá más seco a medida que avance el día, lo que puede resultar en una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 13 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 24 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:30 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco, cielos despejados y una brisa ligera que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.