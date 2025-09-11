El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Pozoblanco se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y usar protector solar.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 26% en las horas de la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más intenso, especialmente en las horas pico. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 39% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 07:57, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 20:33, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de sol. En resumen, el tiempo en Pozoblanco hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.