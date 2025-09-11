El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 19% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica podría ser más llevadera en las primeras horas, antes de que el calor se intensifique.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo seco y soleado permitirá disfrutar de diversas actividades sin la preocupación de cambios repentinos en el tiempo. Las condiciones meteorológicas son perfectas para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando unos agradables 27 grados hacia la noche. La puesta de sol está prevista para las 20:35, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los residentes y visitantes que aprovechen al máximo este día soleado, manteniéndose protegidos del sol y disfrutando de las agradables temperaturas que se esperan hasta el ocaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.