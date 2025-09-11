El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, se presenta en Los Palacios y Villafranca con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. A medida que el sol se eleve en el cielo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en la tarde, con un pico de 34 grados alrededor de las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una brisa suave proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos o actividades deportivas, podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados a las 9 de la noche y bajando a 25 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

El ocaso se producirá a las 20:37, ofreciendo un espectáculo visual con el cielo despejado que permitirá observar un atardecer espectacular. La combinación de temperaturas cálidas y cielos despejados hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, lo que promete una jornada placentera para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.