El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta al inicio del día, alcanzando un 75% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada, llegando a un 29% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad podría hacer que el calor se sienta más llevadero a medida que el día avanza. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Morón se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Hacia la tarde, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. La dirección del viento cambiará a medida que se acerque la noche, con una tendencia a soplar desde el norte, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

El ocaso se producirá a las 20:35 horas, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se caracterizará por su cielo despejado y la ausencia de nubes que puedan obstruir la vista del atardecer. En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.