El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y 20 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 30 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 57% y el 89% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa que será nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente despejadas, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 11 de la noche. El ocaso se producirá a las 20:30, marcando el final de un día soleado y cálido. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones hace de este un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.