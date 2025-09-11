El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% y disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 30% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 23 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza la tarde. Esta brisa suave contribuirá a mitigar el calor, especialmente en las horas centrales del día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que añade un toque refrescante al ambiente.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 33 grados a las 18:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 27 grados a las 21:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo estrellado.

El orto se producirá a las 08:00 horas y el ocaso a las 20:35 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.