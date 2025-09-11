El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 17 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 26% y el 92% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que sugiere que no habrá cambios significativos en las condiciones atmosféricas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones son perfectas para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 25 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 20:31. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

