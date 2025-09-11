El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 2 de la tarde.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 93% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación térmica más cómoda durante la tarde.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con una velocidad de 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 13 km/h a lo largo de la mañana. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas que, en su punto máximo, alcanzarán los 36 grados en la tarde. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, predominando del norte en las horas de la tarde, lo que podría aportar un ligero frescor.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Lora del Río pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados hacia las 9 de la noche. La humedad también comenzará a bajar, lo que hará que la noche sea más placentera. El ocaso se producirá a las 20:36, marcando el final de un día soleado y cálido.
En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracteriza por un ambiente despejado, temperaturas cálidas y la ausencia de lluvias, lo que promete un día perfecto para disfrutar al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.
