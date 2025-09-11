El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 74% y aumentando hasta un 99% a las 6 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 63% a las 11 de la mañana y bajando aún más a un 53% al mediodía. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 20 y 35 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando su máxima velocidad de 35 km/h entre las 4 y las 5 de la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente cuando las temperaturas alcancen su punto máximo de 33 grados a las 4 de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Lepe pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 31 grados hasta las 8 de la tarde, cuando comenzará a descender gradualmente.

El ocaso está previsto para las 20:42, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol en un cielo despejado. A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 26 grados a las 11 de la noche. En resumen, el día de hoy en Lepe se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, seco y sin nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.