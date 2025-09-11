El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 22 grados , lo que sugiere un inicio de día cálido y cómodo. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 34 grados en la tarde, lo que podría hacer que se sienta un poco más caluroso, especialmente en áreas expuestas al sol.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 32% en la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será menor a medida que la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte a una velocidad que oscilará entre 11 y 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Lebrija disfruten de un hermoso ocaso a las 20:38, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Lebrija se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un día ideal para actividades familiares, deportes o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.