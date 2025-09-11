El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando gradualmente hasta un 75% durante las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor, pero la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A mediodía, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas cálidas. Por la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el norte, manteniendo una velocidad moderada.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 31 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 30 grados a las 7 de la tarde. La humedad también comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más fresca al caer la noche.

El ocaso está previsto para las 20:29, momento en el que el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La noche se presentará con temperaturas más frescas, rondando los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Jaén se caracteriza por un tiempo cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento que proporcionará un alivio ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.