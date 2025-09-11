El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 2 de la tarde.
La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 64% y aumentando hasta un 98% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 31% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y agradable.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 19 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte, alcanzando velocidades de hasta 17 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los cordobeses disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 35 grados alrededor de las 5 de la tarde. Sin embargo, con la disminución de la humedad y la presencia del viento, la sensación térmica podría ser más llevadera. Hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 11 de la noche.
El ocaso se producirá a las 20:33, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. En resumen, Córdoba disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.
