El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primeras horas de la mañana. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 34 grados en las horas más cálidas, mientras que por la mañana se registrarán temperaturas alrededor de los 23 grados. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto más alto hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 22% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que las ráfagas de viento alcancen hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en los momentos más cálidos del día. Este viento del norte será constante, lo que contribuirá a mantener el ambiente fresco y agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no se anticipan cambios bruscos en el tiempo que puedan arruinar los planes.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol está programada para las 20:38, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un ambiente despejado. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados, lo que permitirá un descanso reparador.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.