El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 21 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00 y 05:00, antes de comenzar a recuperarse.

A partir de las 06:00, la temperatura se estabilizará en 18 grados, manteniéndose en ese rango hasta las 08:00. Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que favorecerá un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 09:00 y subiendo a 21 grados a las 10:00. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa será alta, alcanzando el 99% a las 05:00 y 100% a las 06:00, lo que podría generar una ligera sensación de bochorno en las horas más frescas.

A medida que el día avanza, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 33 grados entre las 15:00 y las 17:00. La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la sensación de calor sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h a las 11:00 y alcanzando hasta 35 km/h entre las 16:00 y las 18:00. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación térmica en las horas más cálidas del día.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a partir de las 18:00, lo que podría ofrecer un espectáculo visual al atardecer. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 32 grados a las 18:00 y bajando a 29 grados a las 22:00. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 26 grados a las 23:00.

En resumen, el día de hoy en Cartaya será cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.