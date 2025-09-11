El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% y aumentando gradualmente hasta un 91% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 33 grados alrededor de las 5 de la tarde. A pesar de la alta temperatura, la ausencia de precipitaciones y el cielo despejado contribuirán a que la sensación térmica sea más llevadera.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste a 11 km/h, que irán cambiando a dirección oeste y noreste a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 23 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar el calor, especialmente en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, se espera que la temperatura comience a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados a las 9 de la noche. La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que hará que la noche sea más cómoda. El ocaso se producirá a las 20:36, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado.

En resumen, el día de hoy en Carmona se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de Carmona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.