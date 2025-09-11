El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz solar caldee rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 35 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 21% por la tarde. Esta reducción en la humedad puede hacer que las altas temperaturas se sientan más intensas, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, a medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que el calor se sienta más agobiante.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:37 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche, lo que proporcionará un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una jornada de calor y sol, ideal para disfrutar del aire libre, pero con la recomendación de cuidar la hidratación y protegerse del sol durante las horas más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.