El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 67% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 24% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las horas más cálidas del día. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 7 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades al exterior sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 20:31. La noche se presentará fresca y despejada, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.