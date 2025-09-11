El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

Hoy, 11 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el amanecer, las temperaturas se mantendrán en torno a los 22 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a las 2 y 3 de la tarde, antes de subir nuevamente.

Durante la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo, con temperaturas que podrían llegar hasta los 34 grados a las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (75% a las 00:00 horas), disminuirá a lo largo del día, alcanzando un 29% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será menor a medida que avance el día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 19 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Hacia la tarde, se prevé que el viento cambie a direcciones del noreste y oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h. Esta brisa será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un respiro a los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:37 horas, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.