El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 21% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser moderada gracias a la disminución de la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo del día, el viento será más fuerte en las primeras horas, alcanzando su máxima velocidad de 26 km/h alrededor de las 18:00 horas.

No se esperan precipitaciones en Bormujos, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 20:38 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las personas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y seco, ideal para aprovechar al máximo el día. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.