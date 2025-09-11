El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 20 grados a media mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde, alrededor de las 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 53% y el 85%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de calor y humedad puede hacer que la tarde se sienta calurosa, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más intensas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas abiertas. Sin embargo, la dirección del viento podría cambiar a lo largo del día, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Bailén durante el día de hoy. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que los habitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para quienes planean pasar tiempo en parques o realizar actividades deportivas.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:29 horas. En resumen, el tiempo en Bailén hoy será cálido y soleado, perfecto para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.