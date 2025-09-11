El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% y aumentando gradualmente hasta un 56% en las primeras horas del día. Este nivel de humedad, aunque algo elevado, no generará incomodidad, ya que las temperaturas se mantendrán en un rango agradable. A medida que el día progrese, la humedad alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un 71%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en la tarde. Esto proporcionará una brisa refrescante que ayudará a mitigar el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Baeza, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 20:28, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

A medida que la tarde avance, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 29 grados entre las 5 y las 7 de la tarde. Posteriormente, comenzará un ligero descenso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 28 grados a las 8 de la tarde. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a 25 grados hacia las 11 de la noche.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.