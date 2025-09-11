El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 25% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva hará que el tiempo sea más tolerable. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de Baena que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste al principio del día, con velocidades que oscilarán entre 16 y 22 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 14 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado durante todo el día. Las condiciones son perfectas para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios públicos de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:31. La visibilidad será excelente, lo que hará que la observación de las estrellas sea una actividad placentera para quienes deseen disfrutar de la tranquilidad de la noche en Baena.

En resumen, el tiempo de hoy en Baena será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.