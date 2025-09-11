El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 56% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 26% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sequedad del aire podría hacer que la sensación de calor sea más soportable en comparación con días más húmedos. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 17 km/h en dirección oeste durante la mañana. A lo largo del día, el viento cambiará a direcciones del suroeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:30, brindando una oportunidad perfecta para actividades al aire libre.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia el final de la jornada. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el día de hoy en Andújar se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y despejado que invita a salir y aprovechar el entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.