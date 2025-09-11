El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 72% y aumentando hasta un 100% en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cómoda en las horas centrales del día. A partir de la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 33 grados hacia las 4 de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta caluroso, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:41. En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.