El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Utrera se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 17 grados hacia las primeras horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en un rango cómodo, alcanzando los 30 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 56% y disminuyendo hasta un 19% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 50% hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 18:00 y 19:00 horas, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones en Utrera, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

El amanecer se producirá a las 08:00 horas, mientras que el ocaso será a las 20:40 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable en general.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.