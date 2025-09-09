El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 27 grados alrededor de las 5 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la jornada sea más llevadera.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h. En las horas más frescas de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 34 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:30. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.