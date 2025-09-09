El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:56. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con la aparición de nubes altas a partir de las 04:00, aunque sin afectar significativamente la luminosidad del sol.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 25 y 22 grados , descendiendo gradualmente a medida que se acerque la tarde. A partir de las 14:00, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 16:00 y las 18:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 50% en las primeras horas, aumentando ligeramente hacia la tarde, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h a las 14:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el transcurso de la jornada. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ocaso espectacular a las 20:36. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos hacia la medianoche, lo que proporcionará un alivio tras un día caluroso.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y vientos moderados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.