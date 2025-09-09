El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que oscilarán entre los 24 y 26 grados , lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta alcanzar los 17 grados a las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, las temperaturas comenzarán a aumentar de nuevo, alcanzando los 25 grados a las 15:00 horas y manteniéndose en torno a los 24 grados hasta las 20:00 horas. Por la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a un 30% hacia el final de la jornada. Esto contribuirá a una sensación de calor más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. La brisa será suave, con vientos predominantes del oeste, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h en las horas centrales del día. Esta combinación de temperaturas agradables y vientos suaves hará que el tiempo sea muy cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los habitantes de Priego de Córdoba. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la tierra, contribuyendo a un ambiente seco y soleado.

Los amaneceres y atardeceres también serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:53 y poniéndose a las 20:33, ofreciendo un hermoso espectáculo de luces en el cielo. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre o simplemente relajarse bajo el sol en Priego de Córdoba.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.