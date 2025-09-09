El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a un máximo de 27 grados alrededor de las 5 de la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 61%, lo que generará una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día. La humedad será más alta en las primeras horas de la mañana y disminuirá a medida que avance la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople principalmente del noroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede ser notable en áreas abiertas y podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al exterior, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:36. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 18 grados hacia la medianoche.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.