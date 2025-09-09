El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la madrugada y 23 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 56%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos de hasta 8 km/h, disminuyendo a 5 km/h en la mañana. A medida que el día avance, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar un ambiente propenso a la deshidratación, por lo que se aconseja a la población tomar precauciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. En resumen, el día de hoy en Palma del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de cuidado ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.