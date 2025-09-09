El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Osuna se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas alcancen su punto máximo. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 21 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución, ya que las ráfagas más fuertes podrían afectar a estructuras ligeras y árboles.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Osuna podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los habitantes de Osuna disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:37. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para actividades nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Osuna se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un buen momento para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen cambios en el tiempo en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.