El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 24°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde.

A partir de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un riesgo de precipitación. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día, lo que sugiere que los habitantes de Montilla pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

El viento soplará desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 11 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se espera que el viento cambie a dirección oeste, con ráfagas que podrían llegar hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 28°C, lo que hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que caerá a 26°C al caer la noche.

El ocaso se producirá a las 20:35, marcando el final de un día que, en general, se caracterizará por su estabilidad climática y la ausencia de precipitaciones. Los habitantes de Montilla pueden esperar un día agradable, con cielos despejados y temperaturas cálidas, ideales para disfrutar de la belleza del entorno natural y de la vida al aire libre.

