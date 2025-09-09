El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 2 de la tarde, antes de comenzar a subir nuevamente.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados alrededor de las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 30%, lo que generará una sensación de calor moderada. Sin embargo, la brisa suave proveniente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, ofrecerá un alivio agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto convierte al día en una excelente oportunidad para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de un día soleado en la naturaleza.

En cuanto a la noche, el tiempo seguirá siendo favorable, con temperaturas que descenderán gradualmente hasta alcanzar los 20 grados a las 8 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 30%. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:33.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy se presenta ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.