El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 23 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 22 grados a la hora del almuerzo.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo a un 15% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se aconseja tomar precauciones.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 14 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección oeste, con ráfagas que alcanzarán los 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que no olvide llevar consigo agua y protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.