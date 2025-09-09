El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 54% y el 67%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se prevé, con vientos provenientes del oeste y suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipa la aparición de algunas nubes altas en ciertos momentos, especialmente hacia el final de la jornada. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En cuanto a los vientos, se espera que soplen con una velocidad que variará entre los 6 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede ser más intensa en momentos puntuales, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que contribuirá a mantener el ambiente fresco y agradable.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 20:34. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 21 grados, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Lucena se perfila como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de lluvias, lo que permitirá a los habitantes aprovechar al máximo su día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.