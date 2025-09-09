El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor de 31 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 58% en las horas más frescas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del oeste y noroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, picnics o actividades deportivas, no se verán afectados por el tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural que rodea a Lora del Río.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 24 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:39. En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.