El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 29 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz solar caldee rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, la humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables hacia la noche.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 7 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también contribuirá a la dispersión de cualquier posible acumulación de nubes, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Linares pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá que los habitantes disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:31 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La combinación de temperaturas agradables y un cielo claro hará que la noche sea ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.