El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, la temperatura oscilará entre los 15 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 29 grados. Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana y al caer la tarde, con mínimas de 15 grados a primera hora.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 44% en las horas de la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas del día, especialmente en la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste a velocidades que oscilarán entre 25 y 37 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 45 km/h en momentos puntuales. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas, proporcionando un alivio agradable para quienes se encuentren al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Lepe pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza, ya que el cielo despejado permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:45, marcando el final de un día soleado y cálido. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para disfrutar de actividades al aire libre, como cenas en terrazas o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento fresco que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.