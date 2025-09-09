El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 28 y 29 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más bajos, alrededor del 30% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 20:41 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores alrededor de 18 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol, cuidando siempre de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.